Universidade realiza seminário sobre democracia e eleições

O evento contará com a participação da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e do ministro do TSE, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

O Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) realiza na próxima semana um seminário, aberto para a comunidade, para debater democracia e eleições. O evento contará com a participação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.



O evento também irá debater a temática das fake news, com a participação do ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Fux, e do professor da New York University e advogado do jornal The New York Times, David McCraw. Atuará como debatedor o ministro do TSE Carlos Horbach. Todos os painéis serão mediados pelo ministro do STF e presidente do IUC, Marco Aurélio Mello.



O debate acontece na próxima segunda-feira (13), no campus da Asa Norte. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site: www.uniceub.br