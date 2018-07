Unidades do Novo Degase estão superlotadas

A Escola João Luiz Alves, unidade socioeducativa do Degase na Ilha do Governador, pode atender a 133 adolescentes. No entanto, até o dia 3 de julho, abrigava mais que o dobro de sua capacidade. A lotação era de 351 internos."Não tem como uma unidade que se preparou para receber 133 adolescentes dando escola, dando corpo técnico, fazendo tudo que deveria ser necessário para o atendimento socioeducativo, trabalhar bem quando a realidade são 351 adolescentes", diz o subcoordenador.Jovens em conflito com a lei podem cumprir medidas diferenciadas de acordo com o ato cometido e a decisão do juiz responsável. As medidas são: semiliberdade, internação e internação provisória. A internação é a medida mais drástica,já que equivale a uma prisão. Nesses casos, o tempo máximo que um jovem pode cumprir é de três anos, sendo que a medida socioeducativa deve ser reavaliada a cada seis meses."Apesar de a gente pensar que o adolescente não cumpre pena, na prática, a gente vê que existe sim uma pena aplicada aos adolescentes que é a internação. Eles ficam em alojamentos que nada mais são do que celas", diz Seabra.Para serem direcionados às internações, as crianças e os adolescentes precisam ter cometido o ato infracional numa faixa etária específica, entre 12 anos completos e 18 incompletos. Como a internação máxima dura três anos, o adolescente pode ficar internado até os 21. Segundo o subcoordenador, os casos mais raros são os de 12 anos, enquanto a maioria tem a partir de 15 anos.

Seabra explica que não há uma estatística exata sobre quais seriam os atos infracionais cometidos pelos adolescentes, mas diz que é possível perceber no dia a dia que a grande maioria está relacionada com tráfico de drogas (sem arma) e roubo (sem que haja efetivamente uma lesão na vítima). Os crimes mais violentos, como homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte) não são maioria no sistema socioeducativo. Para Seabra, é preciso analisar o que o adolescente efetivamente fez durante o ato.



"Pelo que entendem nossos tribunais, aquele adolescente que foi pego no tráfico de primeira passagem não deve ser internado. Mas sabemos que há uma internação de vários adolescentes que são do tráfico de drogas e de primeira passagem. Por que ele não deve ser internado? Porque não é um ato cometido com violência ou grave ameaça. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que deve ser internado principalmente aqueles atos cometidos com violência ou grave ameaça", explica Seabra.

O subcoordenador reforça que o conceito de tempo é bem diferente entre um adulto e um adolescente.



"Para um adolescente, ficar seis meses internado é muita coisa. Essa noção do adolescente é bem maior de quem está do lado de fora vendo que ele ficou 'apenas' meses. Nós estamos pensando na noção que o adulto tem sobre o tempo", conclui.