Unidade de recuperação de materiais recicláveis é inaugurada no DF

Foi inaugurada, na manhã desta terça-feira (3), a primeira Instalação de Recuperação de Resíduos do Distrito Federal. A unidade – localizada na Usina de Tratamento Mecânico Biológico do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), no P Sul, em Ceilândia - tem capacidade para processar 32 toneladas de materiais recicláveis por dia.

No local, trabalharão as cooperativas Plasferro e Coopere. De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a operação do local ocorrerá em dois turnos, com 90 catadores em cada um.

"Esses 180 trabalhadores atuavam no lixão da Estrutural, debaixo de sol e de chuva, ao lado de tratores e de caminhões, correndo risco de acidentes. Esta instalação significa uma transformação na vida dessas pessoas", disse o governador do DF, Rodrigo Rollemberg, durante a cerimônia de inauguração.