Unicef lança comitê de prevenção de mortes de adolescentes no Rio

Além disso, a coordenadora aponta um recorte de classe e raça nos índices de mortalidade. Das 355 vítimas da capital, 269 são negras. Luciana destaca, ainda, que os assassinatos também ocorrem com maior frequência em áreas periféricas.



"Nós sabemos quem são esses meninos. Precisamos focar nos mais vulneráveis. Os que mais morrem são meninos, negros, pobres e de periferia. Quase um terço dos assassinatos do Rio aconteceu nos bairros de Acari, Costa Barros e Barros Filho. É fundamental haver esse recorte para pensar em políticas públicas, porque a mudança é mais urgente para essas pessoas em posição de maior vulnerabilidade", avalia.



Ao todo, são 22 instituições públicas, institutos de pesquisa e movimentos sociais envolvidos. O Comitê vem se reunindo uma vez por mês, desde outubro, para discutir as ações. Outras cidades do Brasil, como São Paulo, Salvador e Belém, estão estudando e desenvolvendo a implantação do projeto. No Rio de Janeiro, a iniciativa fica na capital até 2020, podendo ser expandida para o resto do Estado.



"Nossa intenção é desenhar um plano estadual de prevenção de homicídios. Queremos que esses resultados cheguem nas políticas públicas e, acima de tudo, na vida desses meninos", finaliza.

A violência contra adolescentes tem números bastante expressivos no Rio. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, 335 jovens entre 10 e 19 anos foram assassinados na cidade em 2016. Por conta dos índices alarmantes, a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) lançou o Comitê para a Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro, nesta quinta (10). Coordenadora do escritório da Unicef no Rio, Luciana Pebo explica que a inicitiva é inspirada na mesma experiência no Ceará. O objetivo é gerar pesquisas e converter os resultados em políticas públicas capazes de reduzir os índices de mortalidade."No Rio, essa ação é mais que pertinente, é urgente. Queremos realizar essa pesquisa para conhecer a trajetória de vida dessas vítimas e saber onde as políticas falharam. É importante conhecer a fundo as dinâmicas das mortes. Sabemos onde e quando aconteceram, mas não como e o porquê. É fundamental pensar em uma política de prevenção. Precisamos avançar", explica Luciana.De acordo com a Unicef, foram contabilizados 11.403 assassinatos de pessoas de 10 a 19 anos no país em 2015, colocando o Brasil na posição de país do mundo que mais mata adolescentes em números absolutos. A instituição estima que cerca de 29 meninos e meninas são assassinados a cada dia no Brasil.