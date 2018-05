Unicamp enfrenta greve com app de finanças

Qualquer pessoa também pode acessá-lo e fazer projeções com as finanças da instituição.



O programa traz todas as receitas e despesas, previsões de arrecadação, resultado anual e total em caixa ao final de cada ano. As simulações são feitas utilizando como base possíveis variações do Produto Interno Bruto (PIB), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, e do valor de reajuste anual.



IMPACTO

A categoria reivindica aumento de 12,6% nos salários, sob a justificativa de que reajuste é necessário para corrigir defasagem estimada desde maio do ano passado. A mobilização foi definida após o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) oferecer índice de 1,5%.



Segundo a reitoria, o índice de 1,5% proposto aos servidores é o que a conjuntura atual permite e está em consonância com os preceitos de responsabilidade com a gestão pública. Segundo a instituição, este índice representaria um acréscimo de R$ 34 milhões no orçamento em um ano, enquanto que o percentual proposto pelos grevistas poderia zerar a reserva estratégica da instituição para o ano que vem.

