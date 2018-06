UnB reajusta valores dos pratos servidos pelo RU

Café da manhã teve um aumento de R$0,30 e o almoço e jantar teve um reajuste de mais de 48%

A Universidade de Brasília (UnB) reajustou os valores de todos os pratos que são servidos diariamente pelo Restaurante Universitário (RU) da instituição. A mudança passará a valer após ser publicada em ata – o que deve ocorrer "nos próximos dias", segundo a direção.



Com os novos valores, o estudante que pagava R$ 2,50 pelo café da manhã, passará a pagar R$ 2,80. Já para almoçar ou jantar no "bandejão", o universitário que pagava R$ 2,50 terá que desembolsar R$ 5,20 pela refeição. Estudantes com renda familiar per capta abaixo de 1,5 salários mínimos ou contemplados por programas de assistência estão isentos da taxa.



A disparidade no aumento do preço do almoço e do jantar em comparação com o do café da manhã deve-se ao subsídio pago por cada prato, segundo a UnB. No primeiro caso, a universidade custeia 81% do valor, enquanto no café o desembolso é de 64%.



Por meio de nota, o Diretório Central dos Estudantes informou que "está estudando medidas para impedir este aumento exorbitante".