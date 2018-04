UnB reabre inscrições para o vestibular do segundo semestre

Novo prazo vai até quarta-feira (2); serão 2,1 mil vagas em quase 100 cursos

A Universidade de Brasília (UnB) reabriu nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular do segundo semestre deste ano. São 2105 vagas em 98 cursos, diurnos e noturnos, nos campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. O novo prazo vai até a próxima quarta-feira (2).



A taxa para o vestibular do segundo semestre da UnB custa R$ 150 e deve ser paga até o dia 19 de maio. Os chamados treineiros, que fazem a prova como experiência antes de concluir o ensino médio, pagam o mesmo valor. A inscrição deverá ser solicitada pelo site da banca examinadora.



Na hora de fazer a inscrição, o estudante deve optar pelo sistema de concorrência, pela língua estrangeira e selecionar uma pré-opção de campus/curso/turno. Também é necessário enviar, via upload, uma fotografia individual colorida recente, tipo 3x4, e com fundo branco.



Datas

As provas de conhecimentos e de redação serão aplicadas em dois dias, 2 e 3 de junho, às13h. Os candidatos terão cinco horas para fazer os testes.

De acordo com a UnB, o vestibular acontece em Brasília nas regiões do Plano Piloto, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga. Fora do Distrito Federal, haverá provas em Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).