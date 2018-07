UnB é eleita a 16ª melhor instituição de ensino da América Latina

A Universidade de Brasília (UnB) foi eleita a 16ª melhor instituição de ensino da América latina pelo ranking Times Higher Education (THE). A colocação deste ano representou uma melhora de três posições no ranking, já que a federal ocupava a 19ª posição em 2017.

A organização britânica THE é uma das principais responsáveis pelo monitoramento da qualidade do ensino e da pesquisa em universidades de todo o mundo. Para o monitoramento da qualidade acadêmica, o THE considera 13 indicadores de desempenho, como ensino, pesquisa, citações, renda, indústria, perspectiva entre outros fatores.

Pela melhora no ranking, a reitoria da UnB parabenizou todas as equipes da instituição. "Parabenizo nossos docentes, estudantes e técnicos por mais esta conquista. O avanço no THE demonstra que, a despeito de todas as adversidades, o investimento em ensino, pesquisa e extensão traz resultados importantes para a sociedade", celebrou a reitora da UnB, Márcia Abrahão.