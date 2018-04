UnB dá prazo para que estudantes desocupem a reitoria

Administração da universidade se reuniu com estudantes e pediu que o grupo sai até segunda-feira (30); ocupação completou 17 dias

A administração da Universidade de Brasília (UnB) pediu que os estudantes desocupem a reitoria da instituição até esta segunda-feira (30). O pedido foi feito no último sábado (28), durante uma rodada de negociação com os manifestantes.



Na reunião, os gestores debateram quatro reivindicações apresentadas pelos estudantes e pediram que os universitários iniciassem os preparativos necessários para deixar o local. Ocupação já completou 17 dias.



Entre as reivindicações, o movimento Ocupa UnB pede acesso dos alunos ao orçamento da universidade, e questiona medidas apresentadas para conter a crise – incluindo demissões de estagiários e terceirizados. O grupo não confirmou se irá cumprir o acordo.