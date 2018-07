UnB cria disciplina da 'felicidade'

Curso é inspirado em experiências de Harvard e Yale e as aulas serão ministradas no campus do Gama

Depois de registrar vários casos de alunos com problemas de depressão, a Universidade de Brasília (UnB) irá criar para o próximo semestre a disciplina da "felicidade". O objetivo é proporcionar um espaço de vivências favoráveis e uma boa qualidade de vida no ambiente estudantil.



As aulas serão no campus do Gama, onde estão concentradas as faculdades de engenharias aeroespacial, automotiva, eletrônica, de energia e de software. O prédio fica a 40 quilômetros da reitoria da universidade, no campus Darcy Ribeiro.



Segundo a instituição, das 240 vagas que foram abertas para a primeira turma, cerca de 68% já foram preenchidas. O curso começa em 7 de agosto.



Temática

A disciplina foi inspirada nas universidades de Harvard e Yale, e segundo o professor titular, Wander Pereira da Silva ela irá ajudar no convívio dos alunos. "A temática da disciplina quer proporcionar aos alunos condições para enfrentar as adversidades da vida, tanto acadêmica quanto pessoal. A intenção e ajudá-los a encontrar algo que faça sentido para si e para os outros", explicou o professor.



Ao fim do semestre, os alunos terão de se juntar em grupos para criar uma peça, uma música, um blog, jogo ou aplicativo de celular. A avaliação da disciplina será por meio da interação dos alunos matriculados.