Um terço dos caminhões saíram da Reduc sem escolta nesta terça

O número de 772 caminhões é bem superior aos dois dias anteriores. Na segunda (28), por exemplo, foram 178 veículos de carga de combustíveis deixando a Reduc. No domingo (27), haviam sido apenas 26.





A Central de Escoltas da Secretaria de Estado do Segurança, que recebe e coordena demandas que chegam ao CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), atendeu, desde segunda da semana passada, dia 21/5), 378 acompanhamentos para os setores de transporte público, saúde, segurança e outros. Somente na madrugada de terça (29/05), as Forças Armadas e a Polícia Militar escoltaram, de uma só vez, 300 caminhões de alimentos para o abastecimento do Grande Rio. Outra operação semelhante deve ser realizada ainda terça, nas próximas horas.

Dos 772 caminhões de combustíveis que saíram da Reduc (Refinaria de Duque de Caxias) nesta terça (29), um terço foi liberado do local sem escolta, segundo o GIF (Gabinete da Intervenção Federal), que considera que isso já sinaliza uma maior "confiança dos caminhoneiros no retorno à normalidade dos deslocamentos". Ao todo, mais de 12 milhões de litros de combustíveis variados já deixaram o complexo. O objetivo é regularizar a rotina no abastecimento.