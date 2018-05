Um PM morre e três são baleados nesta sexta (18)

Eduardo da Silva Dias não resistiu aos ferimentos, no começo da madrugada; dois agentes foram atingidos em Bonsucesso e um, na Cidade de Deus

Um policial militar morreu e três foram baleados, nesta sexta (18). O caso mais grave foi o de Eduardo da Silva Dias, de 48 anos, que não resistiu aos ferimentos, após ter sido baleado na cabeça no Viaduto da Posse, em Nova Iguaçu, na noite de quinta (17). Os outros casos foram em Bonsucesso, na zona norte, com dois baleados, e na Cidade de Deus, na zona oeste.



Eduardo chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde ficou internado em estado gravíssimo, em coma e respirando com a ajuda de aparelhos, durante algumas horas, mas morreu durante a madrugada. Ele foi o 51º PM a morrer no Estado, apenas este ano.



Já o caso em Bonsucesso ocorreu pela manhã, durante uma perseguição policial na avenida dos Democráticos. Lotados na UPP Manguinhos, os agentes faziam um cerco para tentar capturar suspeitos perseguidos por agentes do 22ºBPM (Maré), quando houve a troca de tiros.



Fábio Cordeiro Mateus dos Santos, de 33 anos, foi levado ao Hospital Geral de Bonsucesso após ser atingido por um tiro na coxa esquerda. Já Davi Oliveira Araújo foi encaminhado ao Hospital Central do Exército, após ser atingido também na perna, segundo a Polícia Militar. Não há informações sobre o estado de saúde deles.



Já na Cidade de Deus, o tiroteio teria começado durante um patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Tangará. O policial militar, não identificado, foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.