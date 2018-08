Um morre e dois ficam feridos em tiroteio na av. Brasil

Motorista de Uber foi atingido por traficantes de Parada de Lucas, que teriam pensado que ele tentava invadir a comunidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, durante um tiroteio na tarde desta quinta-feira (2), na avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas. Os tiros teriam sido disparados por traficantes da favela de Parada de Lucas, de acordo com a polícia. Policiais militares e agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) passavam pelo local no momento e revidaram. Houve confronto.



Após bandidos do Comando Vermelho tentarem entrar na Cidade Alta, o grupo de Parada de Lucas teria ficado com medo e atirado contra um motorista de Uber, porpensar que o carro participava da invasão. O trabalhador, que ainda não foi identificado, morreu.



Um dos feridos já foi identificado como o aposentado Mário Gomes Reis, de 65 anos. Ele levava o irmão, João Gomes Reis, de 64 anos, a uma sessão na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, por problemas de coordenação motora. Outro homem ferido, não identificado, foi atingido embaixo de uma passarela da via, na altura de um dos acessos a Parada de Lucas.