Um morre e 13 são presos em operação das Forças Armadas em Jacarepaguá

Balanço parcial foi divulgado no início da tarde desta quinta (7); operação continua em andamento em seis comunidades da zona oeste

Em balanço parcial da operação das Forças Armadas e da Polícia Militar em seis comunidades de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, na manhã desta quinta (7), o CML (Comando Militar do Leste) informou que uma pessoa morreu durante confronto com os agentes de segurança. Outros 13 suspeitos foram detidos. Além disso, um policial militar não identificado foi baleado em uma comunidade do Lins, na zona norte, sem gravidade.



A ação ainda teve três pistolas, munições de fuzil e pistola e uma granada de mão apreendidos, assim como dois celulares e um rádio transmissor. Drogas ainda não quantificadas também foram encontradas pelos agentes, assim como um local de "endolação" (preparo de droga).