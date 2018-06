Um dia após tiroteio, bondinho do Pão de Açúcar retoma atividade

De acordo com a Polícia Militar, o confronto teve início quando estava em curso uma operação pela mata em direção às comunidades Babilônia e Chapéu-Mangueira, no bairro do Leme. Os policiais se depararam com um grupo de homens armados. Um soldado foi ferido e um criminoso foi preso.



*com Agência Brasil

Um dia após intenso tiroteio entre traficantes e policiais militares provocar a interrupção da operação do bondinho do Pão de Açúcar, a atração turística do Rio de Janeiro retomou o funcionamento normal neste sábado.Por motivos de segurança, a operação do bondinho do Pão de Açúcar havia sido interrompida nesta sexta-feira (8), por volta das 14h30, após tiros assustarem moradores e turistas na Praia Vermelha (próximo a instalações militares).Pessoas que estavam no Morro da Urca (primeira estação do trajeto) ficaram retidas por quase três horas. O Aeroporto Santos Dumont chegou a interromper operações por 15 minutos.