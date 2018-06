Um dia após ação das Forças Armadas, Rocinha registra tiroteios

Disparos foram ouvidos nas localidades conhecidas como rua Dois e Cachopa; não há informações de feridos

A PM (Polícia Militar) confirmou que houve registros de tiroteios na comunidade da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio, na manhã deste domingo (10), um dia após uma operação das Forças Armadas na região. Os disparos foram ouvidos na parte alta da favela, nas localidades conhecidas como rua Dois e Cachopa, segundo relatos de moradores pelas redes sociais.



Não houve, no entanto, confronto com policiais militares, de acordo com a corporação, que informou ainda que também não foram registrados feridos, até o momento.



No sábado (9), na operação que mobilizou as Forças Armadas e as polícias Militar e Civil, 16 pessoas foram presas, sendo oito em flagrante e outras oito que tinham mandados de prisão em aberto. Helicópteros foram usados durante a operação, que também ocorreu, de forma simultâneal, nas comunidades do Vidigal, da Chácara do Céu e do Parque da Cidade.