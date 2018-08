Último dia para se inscrever na seleção simplificada da Funase

O certame está ofertando 496 vagas para agentes socioeducativos com salário de R$ 1.584

Interessados em participar da seleção simplificada da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Pernambuco têm até este domingo (5) para se inscreverem. O certame está ofertando 496 vagas para agentes socioeducativos, que trabalharão em unidades da instituição na Região Metropolitana do Recife (RMR).



As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), banca organizadora da seleção. A taxa para efetivar a participação é de R$ 31,90 e deve ser paga até a próxima segunda-feira (6).



Os selecionados terão salário de R$ 1.584 e escalas de trabalho de 24 horas de serviço por 72 horas de descanso. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo. A seleção será feita por meio da análise de experiência profissional e de títulos, sendo 100 a pontuação máxima.



Ficarão mais bem classificados os candidatos que possuírem o ensino superior completo em qualquer área do conhecimento, que tiverem feito cursos na área de Socioeducação e tiverem experiências profissionais anteriores nas áreas de Adolescência e Juventude e de Educação Social, com trabalhos em Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e abrigos.



Entre as funções dos agentes socioeducativos, estão a recepção dos socioeducandos nas unidades, a garantia da integridade física, psicológica e moral deles, o zelo pela disciplina e o acompanhamento e custódia dos adolescentes em consultas médicas, audiências e visitas domiciliares.



Os contratos, que são temporários, terão validade por um ano, podendo ser prorrogados por iguais períodos até o máximo de seis anos, conforme interesse e necessidade da Funase. Do total de vagas, 5% (25) serão reservadas para pessoas com deficiência, que devem enviar declaração comprobatória até a próxima quarta-feira (8). Já a divulgação do resultado geral da seleção simplificada está prevista para 6 de setembro de 2018.