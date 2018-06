Ultima semana de Castelo Rá-Tim-Bum

Termina no próximo domingo (10), a exposição temática "Castelo Rá-Tim-Bum". Pela primeira vez no interior paulista, a atração recria mais de 20 cenários do seriado produzido e exibido pela TV Cultura na década de 1990. O programa, idealizado pelo diretor Cao Hamburger e pelo roteirista Flávio de Souza, conquista crianças e adultos até hoje.Em uma área de cerca de 500 metros quadrados, os visitantes podem conhecer os figurinos originais, visitar cenários especiais, como a biblioteca do Gato Pintado, os encanamentos do Mau e Godofredo e, principalmente, o Hall do Castelo, onde os visitantes podem tirar selfies com a famosa cobra Celeste.Shopping IguatemiTerça a sexta-feira, das 13h às 22h, sábados das10h às 22h e domingo das 12h às 21hR$ 10 a R$ 20