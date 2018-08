UFPE oferece 25 cursos gratuitos para quem tem mais de 60 anos

A partir deste sábado (4), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abre inscrições para pessoas com mais de 60 anos interessados em integrar o projeto Universidade Aberta à Terceira Idade no segundo semestre deste ano. O período de inscrição segue até o dia 9 de agosto. São 25 opções de cursos, que incluem línguas (inglês, espanhol e italiano), trabalhos manuais variados, nutrição e envelhecimento, pintura em tela, laboratório da memória, alfabetização, e até mesmo para dança do ventre.Os interessados devem escolher um curso e efetuar a inscrição através do site do programa ou até o preenchimento das vagas. As aulas serão oferecidas no Campus Recife, na Cidade Universitária. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones 2126-3160 e 2126-7366 ou pelo e-mail proidosounati@gmail.com.