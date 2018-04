UFPE apura denúncias de fraude nos ingressos via cotas no Sisu 2018

A Universidade Federal de Pernambuco anunciou que instituiu uma comissão para apurar denúncias de fraudes no sistema de cotas raciais e econômicas para o ingresso na instituição. O indicativo de instalação da sindicância foi dado na terça-feira (3), após período de verificação da procedência de denúncias recebidas referentes às cotas raciais de ingresso via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018.

Ao menos 17 denúncias de fraudes nas cotas raciais do Sisu 2018 foram registradas na UFPE. A Coordenação do Corpo Discente da Proacad confirmou a existência de vínculo de matrícula de estudantes em 11 casos, que serão averiguados pela comissão de sindicância. Dessas denúncias, 10 dizem respeito a pessoas que teriam se inscrito nas cotas como negros e são de outras raças. O outro caso é referente à comprovação da renda familiar.



A Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos afirmou que tomará todas as medidas necessárias para que sejam cumpridas as ações afirmativas e de inclusão para ingresso na universidade, sejam elas econômicas ou étnico-raciais. A comissão será composta por um representante da Proacad, um representante da Câmara de Graduação e um assistente social da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes). O grupo iniciará os trabalhos logo após os trâmites legais de instalação da comissão.