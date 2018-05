Tudo bacana no final de semana

Thalita Meneghim e Gabie Fernandes estrelam o espetáculo "Tudo Bacana", neste sábado. A história aborda o tema amizade e, de forma divertida, as duas expõem ao público como é trabalhar com a melhor amiga, os sonhos, as brigas, as viagens e os micos.Música, histórias e bom humor são alguns dos recursos utilizados pelas duas atrizes para passar a mensagem de como é ter um amigo.Sábado, 12, às 11h e às 15hDe R$ 40 a R$ 80www.ingressorapido.com.br