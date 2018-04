TST derruba liminar que proibia contratações para o Instituto Base

Segundo o GDF, os novos médicos já deverão ser convocados nesta semana

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) derrubou na manhã desta segunda-feira (16), as duas liminares que proibiam o Instituto Hospital de Base de fazer novas contrações. A unidade tinha tido dois processos seletivos embargados pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).



Para derrubar as decisões da primeira instância, o TST citou a "existência de risco de grave lesão à saúde". Na visão de Brito Pereira, não houve falha do instituto porque "não se trata de concursos públicos, mas de processos seletivos lançados por pessoa jurídica de direito privado, que, portanto, não se submete ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição".



O secretário de Saúde do DF, Humberto Fonseca, disse que a decisão do TST "reconhece o absurdo que era impedir contratações na maior instituição de saúde de Brasília". "Esperamos que as contratações sejam feitas ainda nesta semana. O processo está concluído, só falta publicar a decisão e chamar os trabalhadores", completou.



Serviços suspensos

Alegando falta de profissionais, a direção do Instituto chegou a suspender consultas da oncologia na semana passada. A unidade alegou que a demanda tinha crescido e sem poder contratar médicos não poderia receber novos pacientes.



"A unidade de oncologia segue em funcionamento. Os pacientes que já são acompanhados continuarão recebendo atendimento e, por conta da limitação em relação à contratação, foi necessário suspender, até que a situação se resolva, as vagas disponibilizadas para o complexo regulador aos enfermos de primeira consulta", destacou a direção.



A oncologia do Base conta com seis médicos que trabalham 20h e três que assumem o posto de 40h semanais. Segundo a direção, esses profissionais atuam cobrindo enfermaria, ambulatórios, assistência em quimioterapia, respostas de pareceres e suporte ao pronto-socorro e UTIs. Os dados totalizam 200h de atendimentos oncológicos semanais.