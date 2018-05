TSE mantém inelegibilidade de Agnelo Queiroz

23.05.2018 15:22

Ex-governador do DF não poderá concorrer a nenhum cargo público pelos próximos oito anos; ministros também reafirmaram multa de R$ 106 mil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a decisão de tornar o ex-governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz inelegível por oito anos. Ele foi condenado por abuso de poder político e "conduta vedada a agente público" durante o seu mandato.



Além da inelegibilidade, os ministros mantiveram a imposição da multa em mais de R$106 mil a Agnelo e ao seu vice, Tadeu Filippelli, por "reconhecimento da conduta vedada praticada por ambos". Ainda cabe um novo recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).



Acusação

De acordo com o processo, Agnelo teria feito uso da página da Agência Brasília e de redes sociais para publicar pelo menos 461 notícias positivas ao governo. Isso no período pré-eleitoral – três meses antes das eleições – em que é "proibida toda publicidade institucional".

As exceções são apenas para divulgar produtos e serviços no mercado e para alertar sobre casos de grave e urgente necessidade pública, mediante autorização da Justiça. A decisão do TSE analisou embargos de declaração, um tipo de recurso que busca rever pontos da sentença que tinha sido proferida em dezembro de 2017. Os embargos foram rejeitados por unanimidade pelos ministros do TSE.