Troca por nome social tem aumento de 12% no Distrito Federal

A partir de agora, pessoas podem adotar novo nome mesmo que ainda não tenham realizado a intervenção cirúrgica

Os pedidos junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para abertura de processos de troca de nome social na documentação cresceram 11,8% no último ano em relação a 20016. Somente em 2017, foram concluídos quase 3 mil trocas de documentações.



Além da troca de nome, o Distrito Federal tem se destacado nas retificações de sexo, que são as pessoas que se identificam com um gênero diferente ao que nasceu. Em 2017, esses pedidos mais que triplicaram em comparação ao ano anterior. No total foram 37 trocas contra 10 em 2016. Desses, a mudança pelo sexo masculino na documentação foi a que se destacou. Mais 59% das pessoas que eram registradas como do sexo feminino fizeram a retificação para o gênero masculino.



De acordo com o TJDFT, a quantidade de alterações em documentos deve ser ainda maior neste ano e de uma forma mais simplificada. Até março, a maioria desses processos era aberta por pessoas transgêneros que haviam realizado cirurgia de mudança de sexo. Porém, com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) essas retificações deveram ser ampliadas. Na decisão da Corte, a adoção do nome social para pessoas trans poderá ocorrer mesmo sem a intervenção cirúrgica e sem a necessidade de abertura de processos na Justiça.



Para fazer a mudança, a pessoa precisa apenas ir ao cartório levando documento oficial atualizado e declarar seu novo nome. A regra vale para transexuais de todo o país. Antes da decisão, o TJDFT já tinha protocolado quatro pedidos, em média 1,5 retificações por mês.



Para a vendedora Madalena Ferreira, a decisão do STF irá facilitar muito a vida e ainda trazer mais oportunidades para a população trans do país e do DF.



"Eu já tenho um corpo de mulher e tudo em mim já é feminino, porém eu não penso em fazer a cirurgia de mudança de sexo e eu já sabia que para mudar a documentação seria muito difícil. Quando eu chegava em uma entrevista de emprego ou em qualquer lugar, por exemplo, as pessoas liam meu nome de batismo e me olhavam de forma estranha, parecia que eu estava mentindo. Agora não", explicou a jovem, que afirma já está com quase toda documentação retificada para seu nome social, após a decisão da Suprema



Corte.

Desde 2017, o governo do Distrito Federal permitiu, por meio de um decreto, que a identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros pode ser adotada em todos os órgãos da administração pública local. Com a medida, já era possível se matricular em escolas públicas, dar entrada em hospitais ou até responder pesquisas e questionários do Executivo de acordo com o nome e gênero a qual a pessoa se identificava.