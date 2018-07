Trio é preso por tráfico drogas no Grande Recife

Polícia Militar foi ao local após receber informações de que havia um grupo realizando tráfico

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeito de estarem traficando drogas na comunidade do Fluminense, no Engenho Maranguape, em Paulista, Grande Recife. A prisão, realizada por policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM), aconteceu na noite desta quinta-feira (5), mas divulgada apenas nesta sexta (6). Um terceiro adulto também foi encaminhado para a delegacia da cidade juntamente com o grupo porque havia acabado de comprar maconha aos suspeitos.



De acordo com a PM, o efetivo recebeu informações de que havia um grupo realizando tráfico na comunidade e se dirigiu ao local, onde visualizou o trio em atitude suspeita, repassando algo para pessoas que se dirigiam até eles. Foi esperado o melhor momento para uma abordagem e, ao realizá-la, os policiais realizaram as capturas.



Com o grupo, foram apreendidos 85 big bigs de maconha e 37 papelotes da droga, além de duas pedras de crack e R$ 59 em espécie. O adolescente foi apreendido por ato infracional, os dois homens foram presos em flagrante e o usuário teve registrado um TCO.