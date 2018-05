Trio é preso após roubo de celulares em shopping

Roubo teve um total avaliado em R$ 150 mil

Três homens foram presos por roubo à loja Ponto Frio, no shopping Golden Square em São Bernardo, na manhã desta quarta-feira (2).



Os criminosos tentavam levar celulares de diversas marcas, avaliados em R$ 150 mil, e foram apreendidos juntamente com o veículo, que estava sendo pilotado por um dos assaltantes.



Segundo a PM (Polícia Militar), os assaltantes invadiram o estabelecimento por volta das 10h30 armados e renderam os funcionários. Ninguém ficou ferido.



A polícia foi acionada pelas vítimas e identificaram os três suspeitos deixando o local carregando quatro malas com os equipamentos. Eles tentaram fugir, mas acabaram sendo capturados - um na entrada do shopping e os outros dois em ruas próximas.



O trio já tinha passagem pela polícia por roubo e foi levado para o 2º DP (Distrito Policial) de São Bernardo, localizado no bairro Rudge Ramos, onde o caso será registrado.