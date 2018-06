Tribunal triplica indenização por bala perdida no Rio

O Tribunal de Justiça do Rio condenou o governo do Estado a pagar R$ 900 mil à família do comerciante Fabiano Maciel da Costa, 34 anos, morto por bala perdida durante confronto entre policiais militares e assaltantes, na Vila Valqueire, em 2013.

O valor original da ação era R$ 300 mil, mas os magistrados da 25ª Câmara Cível acompanharam, por unanimidade, o voto da desembargadora Isabela Pessanha Chagas. Ela determinou o pagamento de R$ 200 mil para o filho, outros R$ 200 mil para o pai e outros R$ 200 mil para mãe da vítima. Cada um dos três irmãos também devem receber R$ 100 mil.

O caso

Fabiano Maciel da Costa foi alvejado quando seguia para um supermercado, quando foi atingido por disparo efetuado durante uma perseguição a bandidos que estariam circulando armados pelas ruas do bairro.

A família entrou na Justiça pedindo indenização pela morte de Fabiano, que tinha um filho de 11 anos naquela época. Quase seis anos depois, a Justiça deu ganho de causa à família da vítima. O Estado recorreu da decisão, agora confirmada pela desembargadora.



A relatora considerou que mesmo que não tenha sido provado que o tiro tenha partido da Polícia Militar, o Estado é responsável pela operação que colocou em risco os cidadãos.



O Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro ainda não comentou a decisão.