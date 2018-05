Tribunal Regional do Trabalho faz mutirão de conciliação

Audiências de acordo acontecem desta segunda-feira (21) ate sexta-feira (25), sempre das 8h às 14h

Desta segunda-feira (21) ate sexta-feira (25), o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) promove um mutirão de audiências extras para tentativa de acordo. A ação faz parte da 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, um evento de iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com todo o Judiciário Trabalhista do país.



As audiências acontecem, em regra, das 8h às 14h, em todas as 70 Varas do Trabalho (VTs) de Pernambuco e nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc), podendo haver prorrogação desse horário, a depender de cada unidade.



As atividades têm maior concentração nos quatro Cejuscs do Tribunal: três deles voltados para os processos que correm no primeiro grau, o do Recife, Olinda e o de Jaboatão dos Guararapes, e o quarto, dedicado às ações do segundo grau, cejusc.segundograu@trt6.jus.br.



Na campanha de 2017, foram homologadas 1.600 conciliações, que beneficiaram 4.600 pessoas e, juntas, representaram o pagamento de R$ 18 milhões em dívidas trabalhistas. Neste ano, já estão agendadas 75 audiências no Cejusc do Recife e 44 no Cejusc do segundo grau.



Os advogados e partes que desejem incluir seus processos em pauta podem requerer preenchendo o formulário eletrônico disponível no site do Tribunal, www.trt6.jus.br, no banner "Quer conciliar?", ou entrando em contato com um dos Cejuscs ou com a vara onde tramita a ação.