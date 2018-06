Tribunal de Contas manda Novacap, pela 2ª vez, suspender concurso

A Novacap teve de suspender por tempo indeterminado o edital do concurso que preencheria 96 vagas de nível médio e superior da estatal. As provas seriam aplicadas neste domingo (24) e uma nova data ainda não foi divulgada.

De acordo com a estatal, a suspensão de última hora se deu por causa de uma determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que suspendeu as provas para o cargo de advogado. A sentença responde a um questionamento feito pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF).

Mesmo tendo apenas um cargo questionado, a banca organizadora, Inaz do Pará, preferiu interromper todo o processo com base nos "aspectos relacionados à segurança e sigilo de todo o procedimento", informou a Novacap.

Esta é a segunda suspensão do concurso desde o lançamento do seu edital. A seleção de novos funcionários foi anunciada em outubro passado, e suspensa pela primeira vez em março deste ano. Naquele momento, o Tribunal de Contas pediu esclarecimentos à Inaz do Pará sobre vários pontos – entre eles, a taxa de inscrição entre R$ 6 e R$ 7.

Em resposta, a Inaz do Pará enviou planilhas de gastos e a previsão de lucro ao tribunal. Também apresentou contratos de cessão gratuita de espaços públicos, como escolas – o que reduz o gasto com aluguel de salas para aplicar as provas. À época, o TCDF aceitou as argumentações e liberou o certame.

Sobre essa nova suspensão, a Novacap informou que irá prestar os esclarecimentos solicitados e que o novo calendário de provas "será divulgado oportunamente".