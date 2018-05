TRF3 mantém prisão de prefeito de Mauá

12.05.2018 14:24

Átila Jacomussi (PSB) foi detido em flagrante pela PF na última quarta-feira (9), em operação contra fraudes em contratos de merenda

O TRF3 (Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região) manteve a prisão do prefeito de Mauá (SP), Átila Jacomussi (PSB). Ele foi preso em flagrante durante a Operação Prato Feito, realizada pela Polícia Federal na última quarta-feira (9), contra desvios e fraudes em contratos de merenda escolar.



Segundo a corte, ele não conseguiu explicar a apreensão de dinheiro em espécie em sua residência durante mandado de busca e apreensão cumprido por agentes da Polícia Federal. Ele permanece na carceragem da Polícia Federal, em São Paulo.



O prefeito de Mauá teve R$ 87 mil apreendidos em sua residência. Ele é acusado participar de esquema de desvio de verbas da União destinadas à educação. O TRF também converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva.



Também permanece preso o prefeito de Mongaguá (SP), Artur Parada Prócida (PSDB). Na casa dele foram apreendidos mais de R$ 5 milhões, sendo R$ 4,6 milhões em moeda brasileira e US$ 216 mil.



"Na minha concepção, os dois tipos penais, independentemente da operação Prato Feito, são afiançáveis. Aliado à personalidade do prefeito, entendo que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Na próxima segunda-feira [14], ingressarei com habeas corpus no STJ [Superior Tribunal de Justiça]", disse o advogado Eugênio Malavasi, segundo a Agência Brasil. O advogado de Jacomussi não havia ainda se manifestado.



Corrupção



A Operação Prato Feito apura o desvio de R$ 1,6 bilhão em contratos de merenda escolar, uniformes e material didático em 30 prefeituras paulistas. Os mandados foram cumpridos em 30 prefeituras, atingindo 85 pessoas no total, sendo 45 agentes públicos. O trabalho de investigação apontou 65 contratos sob suspeita de irregularidades.