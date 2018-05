TRF autoriza reajuste médio de 8,89% nas contas de energia

Deputado federal recorreu contra a decisão do TRF-5, aprovada por unanimidade

O Tribunal Regional Federal da 5ª região (TRF-5) derrubou a liminar que barrava o reajuste médio reajuste médio de 8,89% na conta de energia dos pernambucanos, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 24 de abril. Com isso, o aumento de 8,41% e de 9,4%, respectivamente para os clientes residenciais e industriais da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), passa a valer de forma retroativa a 29 de abril, data em que deveriam ter entrado em vigor.



O aumento havia sido suspenso pela Justiça no dia 27 de abril, após ação popular impetrada pelo deputado federal Danilo Cabral (PSB), que já informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que recorreu contra essa decisão do TRF-5 através de um embargo de declaração.



Na decisão, o TRF-5 alega que o reajuste percentual menor que o já estabelecido em contrato afetaria a "garantia de melhor funcionamento possível do sistema, visto que as regras tarifárias não são corretamente aplicadas".