Três são presos por roubo de carro em São Bernardo

Suspeitos tentaram correr mas foram capturados pelos policiais na rua do Oleoduto

Três suspeitos foram detidos na noite da última terça-feira (5) na rua Julio Mesquita, em São Bernardo, pelo roubo de um veículo.



Por volta das 22h, uma equipe do Comando de Força Patrulha do 6º Batalhão patrulhava o local quando percebeu um veículo da marca Chery ocupado por três homens, que fugiram ao avistarem viatura.



Durante perseguição, os veículos se colidiram. Os suspeitos tentaram correr mas foram capturados pelos policiais na rua do Oleoduto e conduzidos ao 1º DP, no centro.



O dono do veículo roubado reconheceu os criminosos e recuperou o carro.