Três casais em análise

Antônio Fagundes e elenco iniciam turnê nacional

Após um ano de sucesso em São Paulo, Antonio Fagundes, Mara Carvalho e elenco chegam à cidade com o espetáculo "Baixa Terapia", iniciando a turnê nacional.



Vista por mais de 90 mil pessoas na capital paulista, a peça retrata de forma cômica as situações vividas por três casais durante uma sessão de terapia, após a psicóloga faltar ao encontro propositalmente.



Ela, no entanto, deixa a sala preparada com café, água, whisky e envelopes numerados sobre uma mesa, com instruções de como os seis envolvidos devem conduzir a sessão. O objetivo é que as questões sejam resolvidas em grupo. Os envelopes contêm temas sobre cada um dos casais e a partir daí vão surgindo queixas, confissões, suspeitas, revelações e mentiras entre os seis envolvidos, expressadas em diálogos divertidos e hilariantes, arrancando gargalhadas do público.



Teatro Iguatemi

Sexta, 25, às 21h30, sábado, 26, às 20h

e domingo, às 18h

R$ 65 a R$ 230

Serão vendidos ingressos também para quem quiser visitar os bastidores da produção, por R$ 100