Tremor de terra é sentido em São João do Meriti, na Baixada

Rede Sismográfica Brasileira

– o primeiro foi em Cantagalo, na Região Serrana, no dia 7 de janeiro. Ao todo, no ano passado, foram 21 abalos sísmicos no Rio.

O tremor provocado por um terromoto com epicentro na Bolívia, que foi sentido principalmente em Brasília e São Paulo, onde prédios foram evacuados às pressas, teve impacto também no Estado do Rio. Houve registro de tremor de terra às 10h41 em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, segundo a. Não houve transtornos ou feridos.Foi o segundo tremor sentido no Estado este ano