Trecho de eixo cicloviário liga Fábrica Tacaruna ao Varadouro

O segundo trecho do Eixo Cicloviário Camilo Simões foi inaugurado nesta quarta-feira (4), em Olinda, região metropolitana do Recife (RMR). Com 2,9 km de ciclovia, o caminho entre a Fábrica Tacaruna e o bairro do Varadouro ficou mais fácil para quem deseja trocar o carro ou o transporte público pela bicicleta.





O trecho dá continuidade à etapa da ciclovia que já ligava o Marco Zero a Santo Amaro, totalizando 8 km concluídos da obra, que tem 30 km de extensão. Para a obra, foi investido R$ 1,9 milhão, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Após a inauguração da segunda etapa do Eixo, a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco irá focar na construção do trecho de 5 km que liga o bairro do Varadouro à ciclovia já existente na PE-15, em Olinda.



Bike PE

As novas estações do sistema compartilhado de bicicletas públicas Bike PE em Olinda foram entregues nesta quarta-feira (4). Com a inauguração oficial, os olindenses passam a contar com sete estações, ao invés das cinco iniciais implementadas no município. O aumento no número de estações reflete em mais bikes compartilhadas, passando de 50 para 70.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito de Olinda, somente nos primeiros sete dias do período de testes (entre terça-feira (27) e segunda-feira (2) cerca de 4.800 ciclistas usaram o trecho correspondente ao segundo trecho do Eixo Cicloviário Camilo Simões. Os números foram colhidos através de dois contadores instalados em pontos distintos da ciclovia.O coordenador de Comunicação da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife (Ameciclo), Roderick Jordão, esteve presente na inauguração e celebrou a entrega de mais uma ciclovia em Olinda. "A gente estima que com essa nova ciclovia, o cliclista gaste cerca de 30 minutos do Varadouro ao Marco Zero. Esse tempo é muito menor do que de carro ou ônibus nos períodos de pico no trânsito", comentou.