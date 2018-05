Trecho da L4 Norte estará interditado neste sábado

Parte que passa pela ponte do Bragueto estará fechada para realização da nova etapa de construção do Trevo de Triagem Norte

O trecho da L4 Norte que passa pela ponte do Bragueto ficará interditada neste sábado (26), das 8 às 18 horas, para mais uma etapa da construção do Trevo de Triagem Norte. De acordo com o GDF, na fase atual, serão implementados os perfis metálicos que servirão de suporte para as pontes a serem instaladas.



Durante a interdição, quem vier da L4 Norte, sentido Universidade de Brasília (UnB) — saída Norte, deve fazer o retorno e seguir pelos novos acessos criados até o Eixão e, então, seguir para a Ponte do Bragueto. Além disso, os condutores que vêm da W3 Norte, sentido saída Norte, devem fazer o retorno e conduzir pela via após o Setor Hospitalar Norte para acessar o Eixão e, então, a Ponte do Bragueto.



O Trevo de Triagem Norte é composto por 16 obras, entre pontes (duas) e viadutos (14). O objetivo é distribuir o fluxo de veículos com destino ao Plano Piloto, com acesso ao Eixão Norte e Sul, à W3, aos Eixinhos Leste e Oeste e à L2.