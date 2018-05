Trecho da Epig terá interdição parcial neste sábado

A Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) vai ser parcialmente bloqueada de sábado (5) para domingo (6). De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito (DER-DF), o objetivo é permitir a descarga de geradores para o prédio da Caixa Econômica Federal.

A interdição começa às 21 horas e irá até as 7 horas do dia seguinte. A pista será desviada na altura do posto de gasolina, perto do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), para a via paralela que passa por trás da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), próximo ao Parque da Cidade.

Somente o sentido de acesso ao Eixo Monumental será afetado. No próximo fim de semana, o DER informou que o bloqueio será feito novamente para dar continuidade ao transporte dos geradores.