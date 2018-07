TRE-RJ mantém inelegibilidade de Rosinha Garotinho

Tribunal manteve a decisão por abuso de poder político de econômico nas eleições de 2016

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) manteve a condenação da ex-governadora do Estado, Rosângela Barros Assad Matheus de Oliveira, conhecida como Rosinha Garotinho, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. A decisão ocorreu na última quarta-feira (25).



Para o tribunal, Rosinha participou de um esquema de concessão e distribuição, de forma fraudulenta, do programa assistencial "Cheque Cidadão" durante sua gestão na Prefeitura de Campos dos Goytacazes. O objetivo era conseguir votos no pleito de 2016.



De acordo com o voto da relatora Cristiane Frota, "de junho a julho de 2016, oficialmente, houve um acréscimo de 1.203 agraciados com o programa assistencial, o que se revela muito acima da média mensal de inclusão de novos beneficiários. Entretanto, o incremento do programa não revela toda a extensão do ilícito. A partir de julho de 2016, três meses antes do pleito, o número de beneficiários do aludido programa mais do que dobrou, alcançando o número de 30.470 beneficiários".



A Corte também manteve a inelegibilidade, por oito anos, de Giselle Koch Soares, que era a coordenadora do Programa Cheque Cidadão na época; de Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga, que era secretária municipal de Desenvolvimento Humano e Social; e de Francisco Arthur de Souza Oliveira e Mauro José da Silva, candidatos, respectivamente, a prefeito e a vice pela Coligação Frente Popular Progressista de Campos nas eleições de 2016, que também tiveram seus registros de candidatura cassados.



O advogado de Rosinha, Carlos Azeredo, diz que a defesa vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Azeredo reafirma que toda a Operação Chequinho é fruto de perseguição política e que, no caso do julgamento da ex-governadora Rosinha Garotinho, sequer houve perícia nas provas.



*Com Agência Brasil