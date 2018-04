TRE-PE aumenta capacidade de atendimento no Recife

Foram concluídas novas instalações de estações de trabalho nos cartórios eleitorais, aumento de 18 para 22

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) aumentou a capacidade de atendimento nos cartórios eleitorais do Recife por causa da demanda dos eleitores nos últimos dias. Todos os cartórios do Recife funcionam na Central de Atendimento ao Eleitor (CAEC) ao lado do Forte das Cinco Pontas, região central.



Segundo o TRE-PE, foram concluídas novas instalações de estações de trabalho nos cartórios eleitorais. Eram 18 estações de atendimento. Agora são 22 infraestruturas capazes de fazer 616 atendimentos diários.



Falta menos de um mês para o cidadão regularizar sua situação eleitoral e, assim, votar nas eleições de outubro. O prazo para a regularização acaba no próximo dia 9 de maio, quando há o chamado fechamento do cadastro eleitoral. Além disso, 9 de maio também é a data limite para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade.



Até 9 de maio, portanto, o eleitor pode requerer o título, caso ainda não tenha. O prazo também vale para quem quiser fazer transferências de domicílio eleitoral, pagar multas por ausências em eleições passadas, restabelecer o título que por acaso tenha sido cancelado e outros serviços.



Como tirar o título

Para obter o título de eleitor, o cidadão deve ir ao cartório eleitoral de sua região, com os seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho ou certidão de nascimento ou casamento. O TRE-PE dispõem de um sistema de pré-atendimento. Nele, o eleitor agenda pela internet o horário mais conveniente para comparecer ao cartório eleitoral e solicitar o título.