Transporte público do DF é o 4º pior do país

Capital federal fica atrás apenas das cidades de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro

O transporte público da capital federal foi eleito o quarto pior do país em um levantamento divulgado nesta sexta-feira (13), pela instituição de pesquisa Expert Market. Na avaliação, Brasília só ficou atrás de outras capitais como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.



O resultado da empresa americana, que avaliou a mobilidade de cidades do mundo inteiro, foi obtido com indicadores como tempo de viagem, espera para pegar a condução, baldeações, distância total e o custo mensal do transporte relacionado ao salário médio da população.



O estudo ainda sinalizou que os passageiros do DF passam, em média, 15 minutos por dia esperando a condução chegar e que os passageiros passam em torno de uma hora e meia por dia dentro de ônibus. A pesquisa apontou que o trajeto que o trabalhador faz até o emprego tem, em média, cerca de 10 KM.



Avaliações

A Pesquisa avaliou o transporte público de 74 grandes metrópoles pelo mundo inteiro. Veja a lista abaixo das cidades avaliadas que ocupam as 10 piores posições entre as 74:



65. Londres

66. Miami

67. Cali

68. Brasília

69. Toronto

70. Salvador

71. Istambul

72. São Paulo

73. Bogotá

74. Rio de Janeiro