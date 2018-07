Transporte do Rio é o pior entre 74 cidades

Uma pesquisa da Expert Market avaliou o transporte público de 74 cidades com populações de mais de 300 mil habitantes, em 16 países. O Rio de Janeiro ficou em último lugar com uma pontuação de 86,26.

A última posição ocorreu por causa do alto custo do transporte público em relação ao salários. Os passageiros costumam gastar mensalmente com transporte público o equivalente a 9,4% da média mensal de salários. Além disso, eles esperam 19 minutos por dia esperando por ônibus ou trem, e quando o transporte finalmente chega, eles viajam, em média, 12,3 km até seus respectivos trabalhos. Este é o terceiro trajeto mais longo de todas as cidades do estudo.

O primeiro lugar do ranking ficou com a cidade francesa de Nice, com a pontuação de 11,05. A pesquisa avaliou o tempo diário que o passageiro passa no transporte público, o tempo diário esperando o transporte, a distância da jornada de ida e a porcentagem de passageiros que faz pelo menos uma baldeação.