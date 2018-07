Transporte aéreo de órgãos sobe 28% no Rio de Janeiro

O transplante de órgãos é uma corrida contra o tempo e as viagens aéreas podem fazer toda a diferença no sucesso do procedimento. Um coração, por exemplo, só dura quatro horas entre a extração do doador até a cirurgia completa em quem recebe.



A boa notícia, é que de janeiro a junho deste ano, o estado do Rio de Janeiro recebeu, por via aérea, 41 órgãos para transplantes. O número é superior ao mesmo período do ano passado, quando foram transportados 32 órgãos. O aumento é de 28,1%. Um feito a comemorar, já que, segundo o Ministério da Saúde, o deslocamento aéreo é feito de forma 100% gratuita e voluntária.

"O SUS possui parceria com as companhias da aviação civil brasileiras para transporte de órgãos, tecidos e/ou equipes de profissionais é fundamental para a realização dos transplantes em todo o país. Nesses casos, as aeronaves recebem prioridade para pouso e decolagem nos casos em que houver viabilidade logística e operacional, possibilitando a realização do transplante em tempo viável", diz nota divulgada pelo ministério.



O texto da nota diz que contribui para a estabilidade nos números o Decreto nº 8.783 do presidente Michel Temer, de junho de 2016. Ele determina que a Força Aérea Brasileira (FAB) mantenha pelo menos uma aeronave em solo à disposição do Governo Federal para para qualquer chamado de transporte de órgãos ou equipes.



Mais apoio à vida

Na última terça-feira, foi publicado no Diário Oficial do município, um decreto do prefeito Marcelo Crivella que deve ajudar ainda mais no transporte aéreo de órgãos. O texto determina que as horas de voo de helicópteros à disposição da prefeitura sejam usadas, prioritariamente, para levar órgãos. A medida atende a um pedido do Programa Estadual de Transplantes (PET). Só neste ano, a prefeitura tem direito a usar, aproximadamente 60 horas de voo.



Além do translado por helicóptero, o decreto prevê apoio terrestre de viatura com sirene, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), para o transporte do órgão da unidade hospitalar até o local de decolagem.