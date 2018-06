Trânsito será bloqueado no fim da L4 Norte hoje

Bloqueio será feito para dar andamento as obras do projeto Trevo de Triagem

A partir desta sexta-feira (1º), a pista de acesso da L4 para o Eixinho Norte, na altura da 416 Norte sentido Rodoviária de Brasília, será bloqueada. A interdição começará às 8 horas e vai ser mantida até o fim de junho.



A alternativa para os motoristas é seguir pela L2 Norte e entrar na altura da 413 Norte para chegar ao Eixinho.De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o bloqueio faz parte das obras do Trevo de Triagem Norte.



O Trevo de Triagem Norte é composto por 16 obras, entre pontes, viadutos e túneis. O objetivo é distribuir o fluxo de veículos com destino ao Plano Piloto, levando ao Eixão Norte e Sul, à W3, aos Eixinhos Leste e Oeste e à L2.



Com informações Agência Brasília