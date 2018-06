Trânsito será alterado no Eixo Monumental neste domingo (17)

Alteração será em função do evento esportivo 'Circuito das Estações'

O trânsito das Vias N1 e S1 (Eixo Monumental), será alterado pelo Detran-DF a partir das 7h de domingo (17/06), devido ao evento esportivo "Circuito das Estações – Etapa Inverno". O circuito completo compreende o trecho que sai do estacionamento da Funarte e retorna no viaduto da Rodoferroviária.



A largada e a chegada serão na Funarte, por isso, a via entre a Fundação e a Torre de TV, que liga a N1 a S1, estará parcialmente interditada. A passagem da via S1 sentido N1 ficará bloqueada até o encerramento da corrida.



As três faixas de rolamento mais próximas ao canteiro central da Via S1 serão destinadas aos participantes da corrida e três estarão disponíveis para o trânsito de veículos. Já na Via N1, os carros contarão com duas faixas para livre circulação e os atletas irão ocupar as quatro faixas esquerdas da via.



A entrada e saída de veículos na Catedral Rainha da Paz será realizada somente pela Via S1. Os acessos aos retornos do Memorial JK e do Palácio do Buriti estarão fechados.