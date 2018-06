Trânsito será alterado na região de Taguatinga neste sábado

Mudanças acontecerão em virtude das comemorações de aniversário da região

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará diversas alterações no trânsito nas proximidades do Taguaparque neste sábado (9). As mudanças acontecerão em virtude das comemorações do aniversário de Taguatinga.



A via da Colônia Agrícola Samambaia que dá acesso ao Taguaparque estará interditada, das 7h às 13h, a partir da segunda entrada do Taguaparque até o Ginásio de Esportes. A região receberá diversas atividades recreativas e um desfile cívico.



O estacionamento do Ginásio de Esportes ficará reservado aos veículos de coleção. No Taguaparque haverá também, área reservada para estacionamento de ônibus, autoridades e do público em geral. São esperadas 10 mil pessoas no evento, segundo os organizadores.





De acordo com o Detran, foram implantados 10 painéis eletrônicos nas vias próximas ao Taguaparque para orientar os condutores, pedestres e participantes do evento. Além disso, serão utilizados 210 dispositivos de sinalização como cercas, barreiras-cone e tonéis viários.



O órgão de fiscalização informou que contará com um efetivo de 39 servidores, sete viaturas, um guincho, uma empilhadeira e uma aeronave no evento. Veja o mapa das alterações: