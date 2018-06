Trânsito no Centro muda nesta quarta durante a Bike Parade

Acontece, nesta quarta-feira (13), a Bike Parade, com a participação esperada de 2 mil ciclistas que farão deslocamento do Armazém 3, na região portuária, até o Monumento a Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo. O evento é parte das atividades da Velo-City 2018.

A Prefeitura, através da CET-Rio, desenvolveu um esquema especial de trânsito para as vias por onde os ciclistas circularão, bem como para seu entorno e rotas alternativas. A operação de trânsito contará com a participação de 65 homens, entre agentes da Guarda Municipal e controladores da CET-Rio, que atuarão efetuando os bloqueios, ordenando os cruzamentos, orientando pedestres e operando o trânsito para garantir a fluidez durante todo o período das interdições.



Em função dos bloqueios viários necessários para o deslocamento dos ciclistas em segurança, é recomendado que evitem circular de veículo particular na região do Centro durante a realização do evento. A previsão é que às 17h todas as vias estejam liberadas ao tráfego.





Rotas de desvio Os veículos que utilizariam a Av. Rio Branco a partir da Praça Mauá, deverão acessar a Av. Barão de Tefé e a Rua Camerino. Para aqueles que utilizariam a Av. Rio Branco a partir da Av. Pres. Vargas, a rota a ser utilizada será Av. Passos, Av. República do Paraguai e Rua Teixeira de Freitas.

O deslocamento dos ciclistas vai começar às 15h30 e será acompanhado por equipes da Prefeitura durante todo o percurso. O trajeto a ser percorrido será: Av. Rodrigues Alves, Av. Rio Branco, Rua Santa Luzia, Av. Calógeras, onde cruzarão a Av. Beira Mar para acessar a ciclovia do Parque do Flamengo.