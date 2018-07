Trânsito na zona norte do Recife sofre alterações a partir de sábado

Com a intervenção, o trecho da Rua do Futuro localizado entre a Praça Professor Fleming até a Rua Padre Roma passará a ter sentido único, em direção à Padre Roma. Assim, quem vem da Rua do Futuro, com interesse em chegar à Rui Barbosa não poderá acessar a Rua Professor Fleming. Com isso, o movimento deverá ser realizado mais adiante, na alça de acesso à Rua Muniz Tavares, que passa a ser mão única em direção à Praça Professor Fleming. Já os condutores oriundos da Rua Padre Roma, com interesse em acessar à Rua do Futuro, passarão a convergir antecipadamente à direita na Rua Muniz Tavares.





A ação ainda levará também disciplinamento de estacionamento à área. Para o condutor oriundo da Rua Padre Roma, a Rua Muniz Tavares terá o estacionamento proibido nos dois lados até a Rua Professor Fleming; além do lado direito na altura da praça; e do lado esquerdo no trecho final até a Avenida Rui Barbosa. Já a Rua Professor Fleming, na altura da praça, passa a ter o estacionamento proibido no lado esquerdo da via.





Para regulamentar a mudança, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) vai realizar a manutenção de toda sinalização vertical e horizontal das vias, incluindo 36 placas de sinalização e faixas de pedestres. Uma equipe já está em pontos estratégicos para divulgar a ação através de panfletos nesta quinta-feira (19). A partir do sábado (21), um efetivo de agentes e orientadores de trânsito será destacado para auxiliar os condutores e pedestres durante os primeiros dias da mudança.

Motoristas devem ficar mais atentos ao conduzir na zona norte do Recife. Isso porque o trânsito no bairro da Jaqueira sofrerá mudança de circulação a partir deste sábado (21). Trechos da Rua do Futuro, da Rua Professor Fleming e da Rua Muniz Tavares passarão a ter apenas um sentido de circulação de veículos, com o objetivo de facilitar o tráfego nas vias adjacentes e diminuir as retenções, registradas principalmente nos horários de pico.