Trânsito é reaberto na via entre W3 Norte e L4 Norte

Foi reaberto nesta sexta-feira (6), o trânsito na via de ligação entre a W3 Norte e a L4, no final da Asa Norte. O trecho, que passa por obras, foi liberado depois de uma inspeção do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).



A via, parte das obras do Trevo de Triagem Norte e da Ligação Torto-Colorado, recebeu alterações na rede de esgoto, terraplanagem, pavimentação e pintura de faixas. De acordo com o DER, a pista transversal tem 1.080 metros de extensão e conta com três faixas de rolamento.



A liberação da pista transversal vai eliminar pontos de conflito no trânsito. Segundo o órgão fiscalizador, Vai também garantir maior agilidade aos motoristas que desejam acessar as Vias L2 e L4 Norte — e as alças de acesso à nova via marginal do Eixo Rodoviário Norte.