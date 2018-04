Trabalhadores na Ford aprovam acordo de estabilidade até 2019

De acordo com o coordenador da representação sindical na empresa, José Quixabeira de Anchieta, o Paraíba, acordo poderá ser rediscutido caso a montadora informe novos investimentos na planta. "Pautamos a estabilidade justamente porque não há o investimento em novos produtos, caso a empresa nos comunique este investimento voltaremos para as negociações. Queremos ter produção no ABC por muitos anos e precisamos construir esta negociação do novo produto sem a tensão que havia até agora", afirmou.



Os trabalhadores da Ford tinham estabilidade garantida até janeiro deste ano por acordo coletivo feito em 2016 e discutiam uma nova estabilidade há cerca de um ano. Atualmente a Ford possui cerca de 3.200 trabalhadores.

Os trabalhadores na Ford, em São Bernardo, aprovaram na manhã desta quinta-feira (19) um acordo coletivo que garante a estabilidade no emprego até novembro de 2019. O novo acordo ainda prevê reajuste salarial com reposição da inflação na data-base da categoria (1º de setembro).O acordo também inclui o pagamento em maio e dezembro deste ano da PLR (Participação dos Lucros e Resultados) com correção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2017 e a antecipação para fevereiro do pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2019.Para os trabalhadores mensalistas (departamentos administrativos) há a ressalva de um ajuste na mão de obra, que ainda será definido pela montadora, para que sejam contemplados pelo acordo de estabilidade.