Trabalhadores aprovam acordo e encerram greve na Mercedes-Benz

Proposta foi aprovada na manhã desta quinta-feira (24); montadora tem 8 mil funcionários

Os trabalhadores na Mercedes-Benz, em São Bernardo, aprovaram na manhã desta quinta (24), o acordo coletivo firmado com a empresa e encerraram a greve iniciada em 14 de maio.



A proposta aprovada garante reposição salarial pelo INPC integral, aumento real de 1,5% mais abono de R$ 2,5 mil e PLR (Participação nos Lucros e Resultados) paga em duas parcelas (junho e dezembro).



De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o acordo, com validade de dois anos, também prevê a renovação das cláusulas sociais, e uma correção no valor da PLR para 2019 - reposição pelo INPC integral mais reajuste de 1,5%.



A empresa abrirá um PDV (Plano de Demissão Voluntária) aos mensalistas e não haverá a redução da jornada e do salário, conforme havia sido cogitado inicialmente.



Com a aprovação da proposta, fica cancelada a audiência no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que estava marcada para sexta-feira (25). A montadora tinha ingressado com pedido de dissídio coletivo na terça-feira, dia 22.



Logo após a assembleia os trabalhadores do primeiro turno retornaram ao trabalho. A planta da Mercedes-Benz em São Bernardo tem 8 mil trabalhadores.